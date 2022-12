Inter | Bastoni | “Tanta voglia di ripartire | Lukaku ci darà una grande mano”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Alessandro, difensore dell’, ha parlato ai canali ufficiali del club a margine della vittoria per 2-0 contro la Reggina: “Abbiamo alzato ritmi e minutaggio nelle ultime sfide, importanti per mettere benzina nelle gambe. Anchedeve ritrovare il top della forma, cisicuramente unaiuto. C’èdi, già dalla gara decisiva contro il Napoli. Ci aspetta un tour de force da qui a fine anno, è fondamentale aumentare ritmo e intensità“. Sulla stessa lunghezza d’onda Kristjan Asllani: “Ottima gara contro una buona squadra, molto importante specialmente per mettere benzina nelle gambe. Personalmente mi è servita inoltre per aumentare la fiducia con i compagni“. SportFace.

La Gazzetta dello Sport

"Sia col Betis che oggi abbiamo alzato ritmi e minutaggio, queste sfide servono a mettere benzina nelle gambe". Parola di Alessandro, intervistato daTV dopo il 2 - 0 nerazzurro in amichevole contro la Reggina. Il difensore mette l'accento anche sul ritorno al gol di Romelu Lukaku, di nuovo a pieno regime dopo il ...FLOP- Alterna giocate di gran classe che da sempre lo contraddistinguono a sbavature ... Onana lo salva nel primo tempo, ma di queste prestazioni è colma la sua stagione e l'non può più ... Inter, vertice per Scalvini. Via ai lavori per prolungare con Bastoni Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la triste notizia, sono vicini con affetto alla famiglia Tricarico per la prematura scomparsa di Federico Tricarico, strappat ...Alessandro Bastoni ha parlato dopo il successo in amichevole dell'Inter sulla Reggina: "Sia col Betis sia oggi abbiamo alzato i ritmi, è ...