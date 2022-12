Ines Rau | la fidanzata transgender di Mbappé | “Lui mi accetta per come sono”

TGCOM

Il suo gol più bello però l'ha segnato con, la modella transgender 32enne con cui è fidanzato. Il calciatore ha appena spento 24 candeline e si è aggiudicato la scarpa d'oro in Qatar con i ...9 Angelo Sica per 'Chi' Non ha alzato la Coppa del mondo verso il cielo, anzi ha dovuto guardare con gli occhi pieni di lacrime e rimpianto il compagno di squadra del Paris Saint - Germain ... Kylian Mbappé e Ines Rau, ecco chi è la fidanzata transgender I due non hanno ufficializzato la relazione perché entrambi sono gelosissimi della propria privacy, ma neppure sentono il bisogno di nascondersi ...Kylian Mbappé non ha vinto i Mondiali ma con la maglia della Francia è stato il talento più osannato. Il suo gol più bello però l’ha segnato con Ines Rau, la modella transgender 32enne con cui è fidan ...