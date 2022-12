(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) - Ladellasi attiva nuovamente per l'sulleche coinvolge lantus e altri 9 club. La società bianconera, in particolare, è al centro di un'delladi Torino sui bilanci del club. "La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che iltore Federale, esaminati i documenti e gli atti istruttori dell'indagine penale ‘Prisma' trasmessi dalladella Repubblica presso il Tribunale di Torino, ha proposto, ai sensi dell'art. 63 del Codice di Giustizia Sportiva della, ricorso per revocazione parziale della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite n. 89 del 27 maggio 2022, nei confronti delle società FCntus ...

Adnkronos

IL COMUNICATO UFFICIALE - ': proposto ricorso per revocazione per 9 club e 52 dirigenti. Juventus, Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara tornano ......di qualsiasi illecito disciplinare in ordine alla valutazione degli effetti di taluni trasferimenti dei diritti alle prestazioni di calciatori sui bilanci e alla contabilizzazione di. La ... Inchiesta plusvalenze Juve, procura Figc riapre il caso (Adnkronos) - La procura della Figc si attiva nuovamente per l'inchiesta sulle plusvalenze che coinvolge la Juventus e altri 9 club. La società bianconera, in particolare, è al centro ...Chiesta la revoca delle sentenze della Corte Federale d'Appello e annunciata l'apertura di una nuova indagine sulle plusvalenze per 9 club e 52 dirigenti ...