Il libro nero che fa tremare la Juventus

Leggi su panorama

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Doveva essere un elenco di «criticità» a uso interno, della società, ma è diventato un faro sul sistematico «doping» finanziario della squadra più blasonata. Un foglio A4 che presto porterà a giudizio una grossa fetta di indagati eccellenti. I quotidiani sportivi lo hanno liquidato come un banale «foglio A4» con una «serie di appunti scritti a penna». Il manoscritto che Panorama per la prima volta mostra integralmente, in realtà, è stato intitolato «» da chi lo ha vergato con pennarellosu foglio bianco. E il concetto, già di per sé molto esplicito, è stato accompagnato da due iniziali: una «F» e una «P». Il foglio A4 era nel cassetto della scrivania dell’attuale direttore sportivo dellasport club Federico Cherubini e scritto su carta intestata della squadra. Racconta come all’interno della ...