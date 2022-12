Emissioni CO2 | le Cop non affrontano il grave impatto ambientale dei miliardari

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il modello neoliberista sta boicottando il salvataggio della specie umana rallentando ogni risposta concreta per fermare la crisi. Gli uomini più ricchi del pianeta si oppongono alle vere soluzioni perché dovrebbero modificare il loroclamorosamente ingiusto, ma proficuamente redditizio. La profonda ingiustizia dell’si riversa sulle future generazioni che vengono elogiate a chiacchiere e massacrate nella realtà; la profonda ingiustizia dell’colpisce tutta la popolazione mondiale ed è più dura per i più fragili e più poveri, che non solo devono accontentarsi di briciole, ma di un pianeta e di una natura devastata e degradata. Nel luglio di quest’anno sul monte Cimone, dove ho festeggiato il compleanno ...

