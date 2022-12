Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra | “Anche i rossoneri su Mendy”

Pianeta Milan

Una garanzia per tenere ila contatto con le migliori squadre in Italia ed Europa....in caso di divorzio con il nazionale slovacco L'Inter attende fiduciosa la risposta di...Inter, Koulibaly fuori dai parametri di Zhang: doppio identikit per la difesa La situazione ... Calciomercato Milan – Non solo Bennacer: le ultime sul futuro di Rebic Ci avviciniamo al termine del 2022, un anno che per il Milan è stato a dir poco meraviglioso. La squadra di Pioli a maggio è tornata a vincere uno scudetto che mancava da 11 anni, e ...Il Milan, per il prossimo calciomercato estivo, ha intenzione di acquistare un nuovo attaccante centrale. Svelato il nome su 'Repubblica' Daniele Triolo L'edizione odierna di 'Repubblica', parlando de ...