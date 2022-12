Calciomercato | Bayern e ManUtd sulle tracce di Emiliano Martinez

Calciomercato.com

La prima opzione era Alexander Nubel, già di proprietà dele in prestito al Monaco che però non vuole lasciarlo partire a stagione in corso, più complicate le piste che portano a Bono e ...In Germania tornano in campo più tardi della Serie A, la ripresa della Bundesliga è fissata per il 20 gennaio con Lipsia -Monaco. Bayern Salihamidzic: 'Pavard Ci sono problemi da risolvere' I bavaresi in cerca di un portiere visto il lungo stop di Neuer ROMA (ITALPRESS) - Miglior portiere dei Mondiali e assoluto protagonista ...Il calciomercato italiano guarda al Qatar: sotto osservazione molti talenti emersi durante il mondiale appena concluso ...