Belen Rodriguez | il suo look da ufficio incanta | ma piovono critiche sul prezzo

(Di giovedì 22 dicembre 2022)riesce a stare sempre sotto i riflettori con molta disinvoltura. E quando non ci sono le macchine fotografiche, ci pensa lei a condividere qualche scatto sui social. Negli ultimi giorni ha mostrato ai suoi followers un nuovo outfit, anche un po’ a tema natalizio che ha sfoggiato nel suodurante una classifica … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

TGCOM

Il comportamento della moglie di Bradford, che si è schierata in puntata dalla parte di Oriana Marzoli , ha provocato la dura reazione dell'ex diche ha deciso di affrontarla ......queste ipotetiche rivelazioni di Antonino (su), Alfonso l'ha fermata perché ha capito che potevano essere cose davvero private e delicate. Offerte di Natale su Ieri però l'ex della... Belen Rodriguez finge l'orgasmo a "Tu si que vales" Belen Rodriguez riesce a stare sempre sotto i riflettori con molta disinvoltura. Ecco il nuovo outfit che ha sfoggiato in ufficio.Antonino Spinalbese furioso al Grande Fratello Vip per le rivelazioni di Oriana Marzoli su Belen Rodriguez. Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli sono ai ferri corti. Le accuse mosse dall'influencer ve ...