Alice Barisciani manda una frecciatina social a Carola Carpanelli? L’indizio

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Nel corso della giornata di ieri, mercoledì 21 dicembre, si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che ha riservato numerose sorprese agli appassionati del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Intanto, mentre un tronista pare che abbia deciso di abbandonare il trono, due corteggiatrici sembrano essersi dichiarate guerra. Ecco qual è il movimentoche ha fatto pensare a ciò. Gli scoop della registrazione di Uomini e Donne Dopo aver appreso la notizia in merito all’abbandono del trono di Uomini e Donne da parte di Federico Dainese, veniamo a conoscenza di un’altra circostanza del tutto inaspettata. Nello specifico, pare che anche l’altro tronista, Federico Nicotera non se la stia passando tanto bene, tanto che le sue due corteggiatrici,...

La rivalità trae Carola Carpanelli è sempre più forte. Le due corteggiatrici di Uomini e Donne sono agguerrite, entrambe vogliono essere la scelta di Federico Nicotera , e le ultime Anticipazioni ...A breve a Uomini e Donne i telespettatori assisteranno a un inaspettato quanto clamoroso distacco che riguarderà Federico Nicotera e la corteggiatrice. La donna infatti, fino a qualche tempo fa ritenuta la preferita del tronista romano, noterà con il passare del tempo che il Nicotera non è più affettuoso e cordiale come agli inizi ... Uomini e Donne, Alice Barisciani manda una frecciata a Carola Carpanelli La corteggiatrice contro la rivale dopo la nuova registrazione Il gesto sui social Come di consueto, Lorenzo Pugnaloni ha svelato nella sua pagina ...Le Anticipazioni di Uomini e Donne parlando di maretta tra le corteggiatrici di Federico Nicotera, che spostano lo scontro sui social.