Ultime Notizie Roma del 21-12-2022 ore 07 | 10

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)dailynews radiogiornale mercoledì 21 dicembre Buongiorno da Francesco vita tornano le multe per i commercianti che rifiutano di accettare pagamenti con carte bancomat stato Infatti approvato in commissione bilancio alla camera emendamento alla manovra che sopprime la modifica introdotta nella legge di bilancio con cui si introduceva un tetto di €60 entro il quale i commercianti avrebbero potuto rifiutare le transazioni col Pos senza incorrere in sanzioni il presidente ucraino volodymyr rischi secondo quanto riporta la CNN già in volo per Washington dove tra qualche ora incontrerà la casa bianca del presidente americano Joe biden zielinski in serata secondo le indiscrezioni dei media interverrà davanti al congresso americano in seduta congiunta sarà la prima volta che Denise chi lascia l’Ucraina dall’inizio del conflitto il 24 febbraio scorso e non marca annunciato ...