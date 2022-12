Tancredi | ex concorrente di Amici | si è innamorato della tiktoker Caffellate

(Di mercoledì 21 dicembre 2022), giovanissimo cantautore ed exdi, si è. Chi sarà mai la fortunata? Scopriamolo.: il cantante si èCaffellattee Giorgia Groccia, in arte Caffellatte, stanno insieme. I due hanno ufficializzato la loro storia pubblicando una foto che li ritrae mentre si scambiano un tenero bacio. Chi è Giorgia Groccia, laCaffellatte? Caffellatte è nata in Puglia nel 1994, ma da tempo vive a Roma. È una cantautrice, attrice, scrittrice e speaker radiofonica. Il suo nome d’arte richiama il momentocolazione, un momento intimo, fatto di stati d’animo semplici e carichi di ...

... cantato insieme ad un altro exdi Amici 20, ovvero Deddy ed è proprio grazie alla collaborazione con quest'ultimo chee Caffellatte si sono conosciuti e hanno iniziato una ...Il 10 giugno 2022 pubblica un singolo in coppia con, exdi Amici 21 dal titolo Faccio da me . Il 18 ottobre 2022 pubblica un libro dal titolo Dadauffa. Memorie agitate , edito ... Tancredi, ex di Amici, si è fidanzato con la tiktoker e cantante ... Tancredi, giovanissimo cantautore ed ex concorrente di Amici, si è innamorato. Chi sarà mai la fortunata Scopriamolo. Tancredi: il cantante si è ...Tancredi di Amici 20 si è fidanzato con una famosa collega: Deddy “galeotto”, ecco di chi si tratta e come si sono conosciuti, la foto.