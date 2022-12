Ricette elettroniche | il governo cede | prorogate fino alla fine del 2023

Corriere Roma

Il governo Meloni, con la sua azione retrograda, aveva pensato di cancellare la possibilità dei medici di inviare in formato elettronico leai propri pazienti. La richiesta di una proroga da parte dei medici al ministero della Salute è stata però accolta e per questo la norma è stata inserita nel decreto Milleproroghe, approvato ...La misura d'emergenza sullescadeva il 31 dicembre e il governo sembra aver dovuto attendere le proteste degli scorsi giorni per prorogarla. L'intenzione a monte, però, dovrebbe ... Covid, le ricette elettroniche scadono a fine anno: «Il governo proroghi la norma». Schillaci: obbligo di mascherina in ... I farmacisti accolgono con favore la proroga della misura emergenziale sulla ricetta elettronica inviata online ...La dematerializzazione delle prescrizioni di farmaci è stata introdotta con l'emergenza Covid. Senza la proroga da gennaio sarebbe tornata il tradizionale cartaceo ...