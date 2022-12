Pd | documento ' Per una vera fase costituente' | distinguere congresso e decisioni costituenti

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Roma, 21 dic (Adnkronos) - Domani 22 dicembre, dalle 10.30 alle 12.30, si terrà nella sala Sassoli della Direzione nazionale del Pd la presentazione del'Per una: ricostruire il Pd sulle fondamenta originarie dei valori dei Democratici' promosso da Stefano Ceccanti, Graziano Delrio, Stefano Graziano, Marianna Madia, Roberto Morassut, Pina Picierno, Debora Serracchiani, Giorgio Tonini, Walter Verini. Saranno presenti il segretario Enrico Letta e i tre candidati Stefano Bonaccini, Paola De Micheli e Elly Schlein. Ilsostiene che “Il risultato del 25 settembre ha in definitiva messo in discussione la funzione storica del Pd, il senso stesso della sua esistenza”, afferma quindi che “Lo spirito ‘' chiama le componenti culturali, ...

