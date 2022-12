Nasce il reddito alimentare | come funziona e a chi spetta il nuovo aiuto per le famiglie in difficoltà

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Mentre la manovra del governo Meloni arriva alla stretta definitiva suldi cittadinanza, l’emendamento del Pd alla nuova legge di bilancio, approvato poche ore fa, introduce ufficialmente un nuova tipologia di sostegno da destinare a chi si trova in povertà assoluta. È il, la misura che per i prossimi due anni prevederà la consegna di pacchi realizzati con i prodotti invenduti della grande distribuzione. L’obiettivo è quello di aiutare i più fragili della società e allo stesso tempo,ha sottolineato il dem Marco Furfaro che ha presentato l’emendamento, «di riuscire ad evitare di buttare 230mila tonnellate di cibo invenduto». Le specifiche modalità di attuazione della nuova norma sono ancora in parte da stabilire: entro i prossimi 60 giorni un decreto dal ...

