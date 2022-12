Manovra | cancellata la norma sui Pos | tetto al contante a 5mila euro

Leggi su agi

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) AGI - E' statadallaeconomica lache eliminava le multe per gli esercenti che rifiutavano di utilizzare il Pos sotto i 60. Lo prevede un emendamento del governo, approvato dalla Commissione Bilancio della Camera. Resta in vigore, invece, il comma dell'articolo relativo all'aumento della soglia delda mille a cinquemila. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato il mandato ai relatori della maggioranza - Roberto Pella, Dario Trancassini e Silvana Comaroli - sullaeconomica emendata. L'ok è arrivato al settimo giorno di convocazione della Commissione per le votazioni. Il testo della legge domani mattina alle 8 approderà nell'aula di Montecitorio, per venerdì 23 dicembre invece e' atteso il voto di fiducia. ...