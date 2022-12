Borsa | Europa accelera in attesa Wall street | Milano +1 | 1%

Mercati azionari del Vecchio continente tutti i rialzo dopo aver doppiato la boa di metà giornata e in attesa dell'avvio di Wall street, i cui future sono positivi: le Borse migliori sono quelle di ...... Crédit Agricole e Santander per gestire la sua piattaforma di servizi finanziari in. L'Antitrust UE, si legge in una nota, ha concluso che la riorganizzazione proposta non solleverebbe ...(Teleborsa) - Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee, in una seduta caratterizzata dall'assenza di grandi spunti e volumi, visto l'avvicinarsi ...Il prezzo del gas alla Borsa di Amsterdam scende sotto la soglia psicologica dei 100 euro al Megawattora, portandosi sui minimi da meta' giugno. Al Ttf, il mercato di riferimento per l'Europa, il futu ...