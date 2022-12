21 dicembre 2015 | la condanna a Platini e Blatter VIDEO

Ipsoa

... martedì 20, sono state confermate le modifiche a 18app , il Bonus Cultura a favore dei neomaggiorenni istituito dal governo presieduto da Matteo Renzi nelche l'esecutivo guidato da ...... lo stralcio automatico delle cartelle fino a mille euro relative al periodo 2000 -. Lo ... 2022 - 12 - 21 06:16:29 Superbonus 110, ok a proroga Cila al 31Per i condomini arriva la proroga ... Ravvedimento speciale, stralcio delle cartelle, POS e IRPEF: come ... Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire ...Nella notte in zona Borgo Belvederi di Camerino un branco di lupi avrebbe ucciso un cane che faceva la guardia. Scuole, Lucarelli replica al sindaco di San Severino: "L’unica proposta che doveva fare ...