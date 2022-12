“Si è tolto il microfono e mi ha detto tutto” GF Vip 7 | Antonino nei guai | i segreti su Belen

(Di martedì 20 dicembre 2022) Puntata complicata al GF Vip 7 perSpinalbese, accusato di aver rivelatosuRodriguez. Nella diretta con Alfonso Signorini c’è stato un confronto che ha visto il gieffino protagonista insieme all’altra concorrente, che ha vuotato il sacco cercando di metterlo in difficoltà. Anche lo stesso conduttore è poi stato costretto all’intervento per evitare che potessero uscire fuori altre cose compromettenti. Un vero e proprio colpo di scena inaspettato. Nel corso dell’appuntamento televisivo col GF Vip 7, è stato puntato il dito controSpinalbese consuRodriguez che avrebbe svelato. La gieffina che ha messo neiil giovane ha esordito in questo modo: “Lui mi ha raccontato delle cose segrete che mi hanno fatto capire che si ...

Biccy

Si eraile mi aveva raccontato altre cose. Vuoi che lo dica Non mi sembra proprio il caso. Vuoi che dica Mi hai detto con chi sei andato una volta a… non mi sembra il caso ...... Dusty vince la paura da palcoscenico perché, in un certo senso,il rumore degli applausi, è come se fosse sola di fronte al. Anche per questo, le sue esibizioni non sono mai ... Antonino smascherato, segreti su Belen rivelati senza microfono Charlie Gnocchi strattona Daniele Dal Moro e si toglie il microfono: caos nella notte al Grande Fratello Vip, ecco i video "incriminati".Antonella Fiordelisi si sfoga con i pochi alleati che le sono rimasti nella casa del Grande Fratello Vip, facendo una confessione su Edoardo Donnamaria.