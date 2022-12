Agenzia ANSA

Undi 75 anni è stato trovato morto all'alba, riverso su una panchina in via San Felice, nel centro di Bologna. L'uomo era originario di Crotone e risultava risiedere a Marzabotto, sul primo ..."Quando un ragazzoper strada in una notte gelida, non si può stare a discutere di competenze ... "Il sistema implementato dalla provincia produce in sostanzae sacche di disagio ... Senzatetto muore su una panchina in centro a Bologna - Cronaca Aveva 75 anni, trovato da un passante all'alba. Risultava risiedere a Marzabotto, sul primo Appennino, ma a quanto risulta da tempo viveva come clochard in città ...Un senzatetto di 75 anni è stato trovato morto all'alba, riverso su una panchina in via San Felice, nel centro di Bologna. L'uomo era originario di Crotone e risultava risiedere a Marzabotto, sul prim ...