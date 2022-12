Scuola | la circolare di Valditara | Confermato lo stop agli smartphone in classe | consentiti solo per finalità didattiche

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il documento del ministro dell'Istruzione e del Merito ribadisce il divieto già presente: "Il cellulare è un elemento di distrazione propria e altrui e una mancanza di rispetto verso i docenti". E ancora: "L'interesse comune che intendo perseguire è quello per unaseria,...

TGCOM

Arriva dal Ministero dell'istruzione e del Merito lo stop ai cellulari in classe: "distrazione e mancanza di rispetto" ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...