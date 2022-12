Sci | Cdm | 6 azzurri in gara nello slalom di Campiglio | ancora in dubbio Vinatzer

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022) Madonna di, 20 dic. -(Adnkronos) - La celebre pista 3-Tre di Madonna di(Trento) si prepara ad ospitare il secondodella Coppa del Mondo maschile di sci alpino dopo quello andato in scena in Val d'Isère (Francia). La prima e seconda manche sono pianificate rispettivamente alle ore 17:45 e 20:45 di giovedì 22 dicembre. La rappresentativa azzurra potrà contare su sei atleti. Si tratta di Stefano Gross, Federico Liberatore, Tobias Kastlunger, Tommaso Sala, Simon Maurberger e Giuliano Razzoli, quest'ultimo all'esordio stagionale dopo aver saltato l'appuntamento transalpino.inAlex, che deciderà alla vigilia se prendere parte alla prova dopo la piccola lesione meniscale accusata durante la prima manche del gigante in Alta Badia con ...