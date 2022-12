Salernitana | colpo tra i pali | arriva Ochoa per sostituire l’infortunato Sepe

(Di martedì 20 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà Guillermoil custode della porta della. Il 37enne portiere messicano ha raggiunto l’accordo con i granata per sei mesi (300mila euro) con l’opzione di rinnovo per un altro anno. Inserito nella lista dei papabili da Morgan De Sanctis,è diventata la prima scelta e si èti presto all’accordo. Gli amanti del calcio lo hanno apprezzato soprattutto in occasione dei mondiali, non ultima l’apparizione nell’ultima edizione in Qatar. Conta 135 caps con la maglia della nazionale messicana e viene dalla compagine dell’America. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

SALERNO - In arrivo undi mercato per la: i granata hanno chiuso con il portiere messicano Guillermo Ochoa , reduce dal Mondiale in Qatar con la propria nazionale. In Qatar Ochoa ha ben figurato tra i ...Nelle ultime ore altri nomi di portieri erano stati accostati alladopo l' infortunio di Sepe e la probabile partenza di Micai. Berisha e Sirigu erano delle possibilità concrete ma il ... Ochoa alla Salernitana, colpo di De Sanctis: lavorerà anche a ... Colpo a sorpresa da parte della Salernitana che, come riportato dal portale gianlucadimarzio.com, è pronta a tesserare l'esperto portiere Guillermo Ochoa. Il 37enne ...Primo colpo invernale della Salernitana, è fatta per il portiere messicano, Guillermo Ochoa. I campani erano da settimane sulle tracce di un portiere che potesse sostituire l’infortunato Sepe, e sono ...