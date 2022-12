Pd | Schlein | ' ho chiesto a Boccia di entrare in squadra'

Globalist.it

... sistemi di autoconsumo collettivo e individuale a distanza, abbiamodi promuovere modelli ... Elly, intervenuta alla riunione - lavorare sugli attuali incentivi per l'edilizia, affinché ...... di fronte alla follia di questa richiesta, ha tentato una via d'uscita: haalla Consulta ...nemmeno la foto di mamma e papà' L'anarchico al 41bis colpevole dell'attentato a Susanna: la ... Pd, Elly Schlein: “Ho chiesto a Boccia di aiutare la nostra mozione” Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Ho chiesto a Francesco Boccia di entrare nella squadra a coordinare le relazioni politiche della nostra mozione". Così Elly Schlein, candidata al congresso del Pd.La candidata alla segreteria del Pd Elly Schlein ha chiesto chiesto a Francesco Boccia di coordinare le relazioni politiche per la mozione ...