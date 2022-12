I risultati del settore giovanile

(Di martedì 20 dicembre 2022) Pari dell’Under 17 nella gara interna con la Sampdoria, sconfitta dell’Under 18 con il Sassuolo mentre l’Under 15 ha superato in amichevole la Spal. Questi idelle formazioni delazzurro nell’ultimo weekend: UNDER 18 – EMPOLI-SASSUOLO 1-2 (Morana)UNDER 17 – EMPOLI-SAMPDORIA 2-2 (Forciniti, Massarelli)UNDER 15 – EMPOLI-SPAL 6-1 (Landi, Campaniello 3, Mainardi 2) Fonte articolo e foto: www.empolifc.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

