Gad Lerner | ' Giorgia Meloni commossa al Tempio ebraico ma fiera erede di Almirante'

Adnkronos

La polemica sul nulla diCome anticipato, le parole di Giorgia Meloni sono state elogiate dalla presidente della comunità ebraica di Roma. "Presidente Meloni, ho apprezzato molto le sue ...Una reazione che, secondo quanto dichiarato all'AdnKronos dal giornalista, è quanto meno tardiva. 'Giorgia Meloni ha 45 anni. Diciamo come minimo che la sua è una commozione tardiva. ... Gad Lerner: "Meloni a Museo Ebraico A 45 anni sua è commozione tardiva" Parenzo plaude al premier Meloni per il suo intervento al museo ebraico di Roma in occasione dell'accensione del candelabro per la festa dell'Hannukka. Non manca però la critica sul nulla di Gad Lerne ...(Adnkronos) - ''Giorgia Meloni ha 45 anni. Diciamo come minimo che la sua è una commozione tardiva. Dichiararsi amici di Israele non basta a rimuovere le colpe storiche del razzista Almirante, di cui ...