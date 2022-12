Brighton | De Zerbi | «Mac Allister? Siamo orgogliosi | credo sia stato uno dei migliori della competizione»

(Di martedì 20 dicembre 2022) Roberto De, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa delle prestazioni di Macal Mondiale Roberto De, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «siauno dei. Il suo stile di gioco era chiaro, non ha commesso errori, capiva prima le giocate. Ciscritti, domenica mi sono congratulato e sono molto contento per lui. Ora avrà due settimane di vacanza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Roberto De Zerbi, tecnico del Brighton, ha parlato in conferenza stampa di Alexis Mac Allister, protagonista ai Mondiali con l'Argentina: 'Siamo orgogliosi, credo sia stato uno dei migliori della competizione. Ward-Prowse e compagni riprenderanno la loro marcia nel Boxing Day di Santo Stefano, affrontando il Brighton di Roberto De Zerbi davanti al proprio pubblico. Poi due scontri diretti da non fallire. In conferenza stampa De Zerbi ha confermato di avere le idee chiare per il mercato del Brighton e ha esaltato Mac Allister dopo il mondiale.