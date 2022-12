Borghi Lega | Inutile pensare di fare a meno di combustibili fossili nel breve periodo

(Di martedì 20 dicembre 2022) Roma, 20 dicembre 2022 "che in tempi brevi riusciremo adeiper produrre energia. Dobbiamo invece lavorare ad una transizione ecologica che non ...

Tiscali Notizie

Così il Senatore della, Claudio, in aula al Senato. SenatoCosì, in una nota, Claudio, senatore della(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2022 "Inutile pensare che in tempi brevi riusciremo a fare a meno dei combustibili fossili per produrre energia. Dobbiamo invece lavorare ad una transizione ecologic ...Cicogna in arrivo per Alessandro Borghi. L'attore, che ieri ha presentato a Roma il nuovo film "Le otto montagne", nelle sale cinematografiche dal 22 dicembre, si è ...