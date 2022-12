Afghanistan | Talebani vietano accesso a università a ragazze

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 20 dicembre 2022) (Adnkronos) – Le autorità talebane, al potere in, hanno disposto il divieto per ledi accedere all’istruzione universitaria. Lo ha annunciato il ministero dell’Istruzione superiore di Kabul in un’ordinanza inviata a tutte legovernative e private del paese. “Si consiglia a tutti voi di attuare il citato ordine di sospendere l’istruzione femminile fino a nuovo avviso”, si legge nel provvedimento firmato dal ministro Neda Mohammad Nadeem. Il divieto di istruzione superiore arriva meno di tre mesi dopo gli esami di ammissione all’sostenuti da migliaia die donne in tutto il Paese. Le afghane erano già state private dell’alle scuole secondarie lo scorso 23 marzo poche ore dopo la loro tanto annunciata riapertura. Nel momento del ...