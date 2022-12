Urso | L' Italia diventerà l’hub europeo del gas I rigassificatori si faranno secondo i programmi

Agenzia Nova

...il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfoha detto che il governo sta lavorando con Cassa depositi e prestiti (CDP) e fondi internazionali sulle opzioni per la rete di TelecomA dare tono l'intesa con Google Cloud per il lancio della prima piattaforma inche abilita ... Sul fronte politico oggi il ministro Adolfoha inoltre detto che il governo sta lavorando con ... Urso: “L’Italia può essere un hub energetico per l’Europa” «Finora abbiamo avuto governi di respiro corto. Mentre noi abbiamo un orizzonte che va oltre». Che si parli di Pnrr, di strategie industriali o di riforma fiscale, da piazza del ...L’evento «Roma locomotiva d’Italia, che giunge a completamento del ciclo d’incontri proposti da «Il Tempo» sul ...