Uomini e Donne | cos' è successo a Ida Platano? Le condizioni della dama preoccupano i fan

Witty TV

Il numero delle vittime La scorsa settimana duedi 23 anni sono stati impiccati nel nord - ... Tra loro ci sarebbero almeno 60e 65 minorenni. Secondo l'Ong, almeno 30.000 persone sono ...LE PERCENTUALI IN COPPA DEL MONDO 2022 - 2023 STATISTICHE AL POLIGONO "(staffette comprese) ...84 Carrara Michela 26 38 68,42 26 36 72,22 52 74 70,27 STATISTICHE AL POLIGONO "(staffette ... Venerdì 16 dicembre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV L'Italia, come in altri paesi europei, fa i conti con il rallentamento delle diagnosi accusato durante la pandemia: i numeri del 2022 raccontano di un incremento molto massiccio nel numero di tumori ...In un video recente, la dama di Uomini e Donne, Ida Platano, si è mostrata ai followers con un vistoso livido sul viso. Cos'è successo Vediamo insieme che spiegazione ha dato.