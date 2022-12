Sci | Cdm | Odermatt vince 2° gigante Val Badia e Della Vite 14°

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La Villa, 19 dic. - (Adnkronos) - Arriva la quindicesima gemmacarriera per uno straordinario Marconel secondomaschile sulla Gran Risa, in Alta. Il detentoreCoppa del mondo, al quarto sigillo stagionale, ha 'vendicato' il terzo posto del giorno precedente con una prima manche sontuosa, in cui ha dominato al concorrenza, e nella seconda parte di gara ha controllato il prepotente ritorno di un competitivo Henrik Kristoffersen, classificatosi al secondo posto con soli 20 centesimi di ritardo. Completa il podio lo sloveno Zan Kranjec a 92 centesimi, che ha scalzato dall'ultimo gradino del podio l'altro elvetico Loic Meillard, quarto a 1?32. La squadra italiana registra un'altra bella prestazione di Filippo. Il ventunenne ...

Agenzia ANSA

Dopo la vittoria nella discesa di venerdì, per l'azzurra Elena Curtoni è arrivato anche un eccellente secondo posto in 1.13.74 nel superG didi St. Moritz sulla pista Corviglia che tanto le piace. Per lei è il decimo podio individuale . Inoltre la valtellinese dopo due gare indossa ora il pettorale rosso di leader di superG con 120 ...Dopo la vittoria nella discesa di venerdì, per l'azzurra Elena Curtoni è arrivato anche un eccellente secondo posto in 1.13.74 nel superG didi St. Moritz sulla pista Corviglia che tanto le piace. Per lei è il decimo podio individuale. Inoltre la valtellinese dopo due gare indossa ora il pettorale rosso di leader di superG con 120 ... Sci: cdm; Curtoni seconda nel SuperG di St. Moritz Appuntamento dalle ore 19.00 sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di NEVEITALIA per il nostro consueto approfondimento sulla Coppa del Mondo di sci alpino.La Villa, 19 dic. – (Adnkronos) – Arriva la quindicesima gemma della carriera per uno straordinario Marco Odermatt nel secondo gigante maschile sulla Gran Risa, in Alta Badia. Il detentore della Coppa ...