Riduce in fin di vita tunisino con mazza baseball | preso un 21enne nel casertano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri hanno arrestato a Casal di Principe (Ce) unaccusato di aver ridotto in fin dia colpi didaundi 53 anni; l’aggressione in un bar del comunela notte del 12 dicembre scorso. Ad indagare sull’episodio sono stati i carabinieri della stazione di Giugliano in Campania (Na), che hanno apdell’aggressione all’ospedale di Giugliano, dove la vittima si era presentata con diverse ferite al capo; da qui il 53enneè stato poi trasferito per la gravità delle condizioni all’ospedale di Pozzuoli, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. I militari hanno accertato che l’aggressione era avvenuta in un bar di Casal di Principe; attraverso le immagini ...

Agenzia ANSA

Riduce in fin di vita tunisino con mazza baseball, preso - Campania I carabinieri hanno arrestato a Casal di Principe (Caserta) un 21enne accusato di aver ridotto in fin di vita a colpi di mazza da baseball un tunisino di 53 anni; l'aggressione in un bar del comune ca ...