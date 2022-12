Pd e virologi alla frutta | si candida Pregliasco | sessuologo del covid

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il mio cuore batte da sempre a sinistra bla bla bla. Per battere, batte. Tutti battono. E tutti a sinistra. Tutti, anche quelli che partono da destra e poi, siccome la destra non gli trova spazio, si riciclano come una fiala di vaccino scaduta. E tutti prima o dopo dallo sbraco finiscono allo sbarco a sinistra, ultima fermata:, Fabrizio. Con quella faccia un po’ così, quell’espressione un po’ così, che abbiamo noi,piddì. “Correrò alle regionali per la corrente di Majorino”. La gente ride e dice: ah, ce l’ha fatta anche lui. La gente ride, perché non ha altro da fare, non può fare altro, è assuefatta, ha bisogni di dosi sempre più massicce di assurdità, ma da ridere c’è poco e siamoconferma: la sinistra odia il merito e per ottime ragioni: se davvero entra il merito, restano tutti ...