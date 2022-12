NBA 2022 2023 | calendario | risultati e classifiche aggiornate delle due Conference

(Di lunedì 19 dicembre 2022) E’ cominciata la stagione regolare NBA, partita ufficialmente nella notte italiana tra martedì 18 e mercoledì 19 ottobre con i big match tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers, e Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. Il canale di riferimento è Sky Sport NBA, ma sarà possibile seguire le partite anche in streaming sulla piattaforma Sky Go. Per chi non vuole perdersi proprio nulla, invece, il consiglio è di sottoscrivere l’abbonamento su NBA League Pass. Sportface.it vi terrà comunque compagnia con le cronachepartite, gli approfondimenti, le news e le parole dei protagonisti. Tutto pronti per vivere un’altra stagione piena di emozioni? Di seguito. LA CLASSIFICA AGGIORNATADUE ...

In questo 121 - 124 l'uno segna 43 punti, l'altro 38, ma soprattutto KD diventa il 16° miglior marcatore della storia, superando nella stessa notte sia John Havlicek che Paul Pierce. E dire che i ...I Magic (11 - 20) hanno cambiato marcia in maniera decisa e conquistano un altro successo a Boston, dopo quello di venerdì. Un Banchero a tratti assolutamente infallibile dalla lunga distanza (31 con ... NBA, Nikola Jokic e una tripla doppia alla Wilt Chamberlain: non accadeva da 54 anni Anthony Edwards (37 punti e 11 assist), in assenza di Rudy Gobert e Karl-Anthony Towns, prende nelle sue mani i Timberwolves per salire sul proscenio nel terzo quarto, con un break ...Quinta sconfitta consecutiva per i Raptors, che ricevono i Warriors, ma continuano ad avere problemi in attacco, nonostante le prestazioni individuali di Pascal Siakam (27 punti, ...