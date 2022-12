Ludovico Einaudi in concerto a Roma per l’Underwater Tour

(Di lunedì 19 dicembre 2022)– Dal 21 al 23 giugno 2023 all’Auditorium Parco della Musica – Cavea ainper. Quando il mondo fuori era fermo e silenzioso, mi sono immerso in uno spazio libero e senza confini. Underwater è un suono da un’altra dimensione, tempo senza tempo. Underwater, uscito a gennaio 2022, è il primo album in solo pianoforte degli ultimi venti anni di. Registrato “quando il mondo fuori era fermo e silenzioso”, il compositore si è immerso “in uno spazio libero e senza confini, in una dimensione fluida e parallela, senza interferenze esterne”. Ne sono venute fuori “forme brevi, quasi canzoni, scritte di getto al pianoforte”. Anche il suono è il risultato di una ricerca, sottolinea l’artista: “Ho cercato ...

