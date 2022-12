Juventus | Iling Junior rinnova fino al 2025

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Manca solo l'annuncio. Laè pronta a rinnovare il contratto di Samuel- Junior , esterno offensivo classe 2003. Secondo Tuttosport , il club bianconero annuncerà il prolungamento sino a giugno 2025.L'anno scorso in Primavera, poi l'inizio con la Next Gen e ora la prima squadra:si è preso lacon le prestazioni L'anno scorso in Primavera, poi l'inizio con la Next Gen e ora la prima squadra:si è preso lacon le prestazioni. Secondo quanto ... Juventus, presto l'annuncio del rinnovo di Iling Junior. Definita la durata del contratto La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha annunciato che Samuel Iling-Junior ha rinnovato fino al 2025: "Samuel Iling-Junior entra ufficialmente nella rosa della Prima Squadra ...La Juve dei 'baby' trionfa in Inghilterra: i bianconeri battono 2-0 l'Arsenal in amichevole. Ci è voluta anche una buona dose di fortuna, tra l'autogol decisivo di Xhaka, il palo a porta vuota colpito ...