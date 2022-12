Francesco e le dimissioni in bianco ' Se sto male | me ne vado subito' - Cronaca - quotidiano net

Il Fatto Quotidiano

L'annuncio del Papa su un quotidiano spagnolo: ho consegnato la lettera di rinuncia al cardinale Bertone. Poi un accenno alle sue condizioni fisiche. 'Per governare la Chiesa il ginocchio non è ...Il Pontefice nell'intervista a Canale 5: "Ti putrisce l'anima. Italiani per favore fate figli: meno egoismo". Ad "Abc": "Ho già firmato lein caso di malattia". Papa Francesco: “Ho già firmato le mie dimissioni in caso di impedimento medico” L’annuncio del Papa su un quotidiano spagnolo: ho consegnato la lettera di rinuncia al cardinale Bertone. Poi un accenno alle sue condizioni fisiche. "Per governare la Chiesa il ginocchio non è fondam ...Dopo la rivelazione di una lettera di rinuncia firmata pochi mesi dopo le sue elezioni, papa Francesco pone le domande sulla natura dello stesso papato: quando sono possibili le dimissioni e perché an ...