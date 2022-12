Edoardo Tavassi | la sua teoria su Antonella e sugli aerei che riceve

Fanpage.it

Dopo aver preso parte al programma condotto da Barbara d'Urso su Italia 1, Soleil si è prestata anche come super naufraga a L'Isola dei Famos i, facendo impazzire gli spettatori ed...... ecco dove l'abbiamo già vista in tv Un siparietto divertentissimo e allo stesso tempo emozionante, quello che ha visto protagonist a Emanuela Fuin e il suo. La mamma del concorrente ... La madre di Edoardo Tavassi: Non parlare con certe persone. Antonella Fiordelisi Non la saluto Nella notte, al GF Vip, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno fatto esplodere la passione dopo i contrasti dei giorni scorsi.Questo pomeriggio, con la complicità di alcuni compagni, Edoardo Tavassi fa uno scherzo ai vipponi: "Andremo in spa" ...