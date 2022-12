Doping | Atletica | squalificati i tre keniani Odhiambo | Kibe e Kimutai

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L’Unità di Integrità dell’leggera ha annunciato oggi di aver squalificato treper l’uso di sostanze vietate. Mark Otieno, 29 anni, ex detentore del record nazionale dei 100 metri, è risultato positivo alle Olimpiadi di Tokyo, è stato squalificato per due anni per aver utilizzato il methasterone, uno steroide anabolizzante. Squalifica anche per il 34enne Maiyo Johnstoneè stato invece fermato per tre anni per la presenza di Epo emersa in un test dopo il secondo posto nella maratona di Kigali lo scorso 29 maggio (2h17’44”). Infine, la 30enne Alice Jepkemboiè stata bandita dalle competizioni per tre anni a causa dell’uso di testosterone. La sostanza vietata è stata rilevata durante un test fuori gara lo scorso settembre in Kenya. Aveva vinto la maratona di Porto in ...