Daspo al Maradona | aggressione | rapina aggravata e stupefacenti

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il Questore di Napoli ha adottato quattro provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (), per periodi dai 3 ai 4 anni, nei confronti di tifosi napoletani. La loro età è di 19, 26, 42 e 45 anni. I soggetti sono indagati per associazione per delinquere, lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere in quanto presunti organizzatori di un’nei pressi di un bar di via dei Tribunali nei confronti di un tifoso olandese. Il fatto risale alla notte dello scorso 11 ottobre, prima dell’incontro di calcio Napoli-Ajax, disputatosi presso lo stadio Diego Armando. La vittima, inseguita da un gruppo di tifosi partenopei, aveva tentato di rifugiarsi nel bar ma era stata raggiunta e trascinata fuori da alcuni di essi che l’avevano poi colpita con calci, pugni e con un’arma da ...