Capello | «Mondiale? Ha vinto la squadra migliore e sono contento per Messi»

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Fabio, ex allenatore e opinionista di Sky, ha parlato al Corriere dello Sport delappena concluso Fabio, ex allenatore e opinionista di Sky, ha parlato al Corriere dello Sport delappena concluso. Le sue dichiarazioni:– «Hala. Argentina formazione di grande qualità e di cuore.ha camminato per le prime tre partite e poi ha fatto la differenza. Mbappé vincerà i prossimi palloni d’oro. E’ cominciata la sua epoca.ha fatto il canto del cigno eabbia. Ronaldo? C’è il cigno bianco e poi quello nero. In questa edizione ha deluso il Brasile, ha pensato più a ballare che a ...

Tuttosport

Fabio, ex allenatore e opinionista di Sky, ha parlato al Corriere dello Sport delappena concluso Fabio, ex allenatore e opinionista di Sky, ha parlato al Corriere dello Sport delappena concluso. Le sue dichiarazioni:- "Ha vinto la squadra ...Il popolo cerca un eroe e Messi, a 35 anni e alla sua ultima uscita in un, ha la storia ... Certo, ai tanti che parlano a sproposito, bisogna riferire anche l'opinione di Fabio, il ... Il Mondiale di Capello: la nazionale che l’ha deluso e la previsione sulla finale Il Mondiale è finito e Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini del Corriere dello Sport per commentare quanto visto in Qatar: "Serie A, impara dal Mondiale. Mbappé non è come ...Intervistato dal Corriere dello Sport, Capello ha rivelato un retroscena di mercato: Messi sarebbe potuto essere un giocatore della Juve ...