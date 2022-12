Brindisi | incendio di materassi nel Cara | un morto ed un ferito Deceduto un immigrato che dorniva

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Nel pomeriggio l’epilogo tragico. Già in mattinata, per protesta, era stato dato fuoco ad alcuni, per protesta, da immigrati, senza conseguenze. Invece nel pomeriggio, stando a ricostruzioni dell’accaduto, in una stanza del centri di accoglienza richiedenti asilo di, un, incendiando per protesta il materasso, è rimasto intossicato. Nella stessa stanza stava dormendo un altroin seguito all’intossicazione. L'articolodinel, uned un unche proviene da Noi Notizie..

