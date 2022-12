Argentina | Lautaro | «Un sogno che si avvera»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Le parole diMartinez, attaccante dell’Inter e dell’, al termine della finale Mondiale contro la FranciaMartinez ha parlato ai microfoni di Rai Sport. L’attaccante dell’Inter ha espresso la propria gioia per il Mondiale appena conquistato con la sua. PAROLE – «È una sensazione unica, provo tantissime emozioni: è unche avevo sin da quando ho iniziato a giocare a calcio. Non siamo ancora in grado di realizzare quello che abbiamo fatto. Mi viene in mente la mia famiglia, e tutto il popolo argentino, che ci aspetterà e col quale festeggeremo. Il Qatar è distantissimo dall’, ma sembrava di essere a casa: viviamo il calcio in maniera speciale, siamo molto contenti di alzare questa coppa». L'articolo proviene da Calcio News 24.