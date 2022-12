WWE | Kevin Owens ha saltato SmackDown a causa di grossi problemi di viaggio

(Di domenica 18 dicembre 2022) Non è passata inosservata l’assenza diin quel diquesto venerdì. KO farà coppia con John Cena nell’ultimo episodio dell’anno dello show blu contro Roman Reigns e Sami Zayn, tuttavia nessuna traccia del canadese nell’ultimo episodio. La ragione è dipesa danegli spostamenti.non è riuscito ad arrivare a Chicago dove era in programma. Salterà anche il prossimo episodio Sean Sapp di Fightful Select ha reso noto chehal’ultimo episodio diin quanto ha avutonelverso Chicago. KO cercato in tutti i modi di arrivare in tempo, ma non ce ...

Spazio Wrestling

E non potevamo aspettare per motivi finanziari , perché Acclaim aveva perso la licenza per la, ... E si pensa a come la ECW si sarebbe adattata a quel genere, e quel ragazzo,Gill, che ...Nel finale del match, infatti, ha colpito il suo ex amicoOwens con un low blow e un helluva ... Dove vedereSurvivor Series WarGames Se non siete riusciti a vedere in diretta il Premium Live ... WWE: Perchè Kevin Owens non è apparso a Smackdown (16 Dicembre) Teoricamente, anche Kevin Owens doveva essere parte della puntata dello show blu della WWE, ma un problema lo ha costretto a saltare sia la puntata di venerdì scorso, sia la prossima puntata dello ...Kevin Owens non ha potuto partecipare all'ultima puntata di SmackDown a causa di un problema di viaggio, quindi la WWE ha fatto delle modifiche.