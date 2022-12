Traffico Roma del 18-12-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto intenso ilsul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est code anche sulla tangenziale prossimità dell’uscita di Corso di Francia verso San Giovanniin coda per un incidente sulla via Cassia all’altezza dell’incrocio con la via Braccianese nelle due direzioni si rallenta per un incidente anche in via Gela in prossimità dell’incrocio con la via Tuscolana temporaneamente chiusa lo ricordiamo su Viale del Muro Torto la rampa di uscita in direzione di via di Porta Pinciana lavori nella galleria Fleming con riduzione di carreggiata verso la via Salaria lavori di potatura fino alle 17 di oggi in via Merulana tra Viale Manzoni e Piazza di San Giovanni in Laterano deviazioni anche per le linee bus 16 85 87 e 714 ancora lavori sulla via Appia ...