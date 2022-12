Roma | a “zig zag” sulla Tuscolana viene fermato dalla Polizia e si pente | “Ho la droga con me e altra ce n’è a casa”

(Di domenica 18 dicembre 2022) Pusher “pentito”. Un uomo di 45 anni è statonelle scorse oredopo che quest’ultimo si stava rendendo protagonista di alcune manovre pericolose. Per lui è scattato così il classico “alt” che gli è costato però…l’arresto. Arrestato perSì perché l’uomo non solo aveva con sé della cocaina ma anche nella propria abitazione. E a rivelare entrambi i fatti è stato però lo stesso pusher. I poliziotti infatti, giunti in viaall’altezza di viale Giulio Agricola, hanno notato l’auto che stava “zigzagando” pericolosamentecarreggiata; una volta bloccato e chiesto spiegazioni l’autista, spontaneamente, ...

www.comune.genova.it - le notizie in Comune

... che in un bagno di folla torna 'a casa' da premier alla festa dei 10 anni di FdI, a, a piazza ... Mentre Giuseppe Conte prosegue con la sua strategia a- zag per dare la scalata ai dem. Alleato ...Genova - Dopo l'esperimento di MiMoto, tornano gli scooter elettrici in sharing conZag La piattaforma di scooter sharing attiva nei maggiori capoluoghi italiani come, Milano, Torino e Firenze, apre anche a Genova: gli scooter, 100% elettrici, sono alimentati con energia ... Al via a Genova il servizio di scooter sharing Zig Zag 100% elettrici ... Pusher “pentito” fermato a Roma. Un uomo di 45 anni è stato fermato nelle scorse ore dalla Polizia dopo che quest’ultimo si stava rendendo protagonista di alcune manovre pericolose sulla Tuscolana. Pe ...Per gli italiani il capoluogo lombardo è secondo con il 59%, dietro Roma (61%) e con Napoli al terzo posto (55%). I comportamenti più maleducati Monopattini a zig zag in contromano, biciclette che at ...