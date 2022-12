Qatar 2022 | Francia-Argentina | la finale che vale più di un Mondiale

(Di domenica 18 dicembre 2022) (Adnkronos) – E’ ladei Mondiali in. Maè anche una partita che va oltre il risultato di oggi. Ci sono contro l’Europa e il Sudamerica, ci sono contro i due giocatori più forti al mondo in questo momento, Lionel Messi e Kylian Mbappè, e c’è in palio un risultato che cambierà radicalmente la storia delle due nazionali. La, vincendo, eguaglierebbe il record dell’Italia di Pozzo, campione per due edizioni consecutive nel 1934 e nel 1938, un altro mondo e un altro calcio. Oggi, almeno per dieci giocatori in campo, partendo da Kylian Mbappè e dal Ct Didier Deschamps, vorrebbe dire consacrarsi come una generazione imbattibile nel calcio moderno. L’insegue la vittoria in undal 1986, dalla Coppa del Mondo vinta ...

Adnkronos

Il 52enne tecnico stava valutando il suo futuro dopo la sconfitta per 2 - 0 nei quarti di finale dello scorso fine settimana contro i campioni in carica della Francia ai Mondiali di. ...Tutto è partito da un video Instagram postato dalla giornalista che, tempo fa, non aveva nascosto l'amarezza di essere stata estromessa dal progetto sui Mondiali di Calcio in corso in: "Mi è ... Qatar 2022, Croazia sul podio per il secondo Mondiale consecutivo L’attesa per il ritorno del Milan sta per finire. I rossoneri, dopo il lungo stop dovuto al Mondiale in Qatar, riprenderanno il proprio cammino in campionato il prossimo 3 gennaio. Il ...Molti giocatori della Francia, finalista dei Mondiali Qatar 2022 contro l’Argentina, hanno origini africane. Ben 13 giocatori francesi presenti nella selezione di Didier Deschamps hanno parenti origin ...