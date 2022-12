Firenze | il caso del 38enne accusato di molestie e minacce alla moglie | assolto per «i traumi subiti da piccolo»

(Di domenica 18 dicembre 2022) Soffrirebbe ancora deida bambino, quando viveva nella comunità del Forteto del Mugello, dove avvenivano sistematicamente abusi sessuali e psicologici. Per questo il, che era stato arrestato perexnon può vautare correttamente la gravità delle proprie azioni. Così ha stabilito il tribunale di, riporta La Nazione. Il perito Gemma Brandi ha messo nero su bianco che «l’uomo presenta un disturbo post traumatico da stress cronico ritardato, connesso al suo vissuto infantile». Questo riale sia al periodo vissuto nel Forteto, dove l’uomo è entrato a 11 anni, nel 1996 ed è rimasto fino ai 31, nel 2016. Poiché, continua il perito «la vittima di abusi se non adeguatamente sostenuta, assume su di sé la ...

Open

Un team di botanici dell'Orto e Museo Botanico dell'Università di Pisa ha scoperto il primoin Italia di naturalizzazione della cosiddetta 'edera velenosa', una specie aliena originaria ...()...Così ha stabilito il tribunale di, riporta La Nazione . Il perito Gemma Brandi ha messo nero su bianco che "l'uomo presenta un disturbo post traumatico da stress cronico ritardato, connesso ... Firenze, il caso del 38enne accusato di molestie e minacce alla ... Sono 908 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 218 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 690 con test rapido ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...