Evra | «Cristiano Ronaldo dovrebbe pensare al ritiro»

(Di domenica 18 dicembre 2022) L’ex terzino di Juventus e United Patricesi è soffermato sul futuro di: le dichiarazioni e il pensiero sul portoghese Intervenuto a Sky Sports, l’ex Juve Patriceha detto la sua su: “Quando ci siamo parlati non gli ho domandato i suoi piani per il futuro. Abbiamo chiacchierato della vita e della famiglia. La verità è che quando ti criticano, in particolare negli ultimi anni della carriera, ti viene da‘Ok, forse è il momento di fermarsi’“. L'articolo proviene da Calcio News 24.

