Edoardo Donnamaria | la madre manda un messaggio per il figlio

TGCOM

Lo spezzino, dopo la puntata, ha dichiarato di esserci rimasto male per le parole diche ha avuto modo di ascoltare durante la diretta. Il giovane romano ha parlato di Antonino ...Tra le due non corre buon sangue, anche perchè si sono già contese, attualmente impegnato sentimentalmente con l'influencer campana. Questa volta, però, a scatenare l'ira della ... Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, la crisi continua: "Il sentimento c'è ancora, ma..." Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...la bella e giovane Ginevra Lamborghini si è scagliata duramente contro la schermitrice Antonella Fiordelisi per quanto accaduto in puntata ...